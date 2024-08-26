Польша подняла авиацию из-за «российской активности» на Украине
Авиацию Польши подняли в небо из-за якобы действий России на Украине
Вооруженные силы Польши и страны-союзники подняли в небо авиацию из-за якобы действий ВС России на Украине. Об этом в социальной сети X сообщило оперативное командование родов вооруженных сил республики.
«Всем внимание! В юго-восточных регионах страны вероятен повышенный уровень шума, вызванный началом работы авиации Польши и союзников на территории нашего воздушного пространства», — заявили в ведомстве.
В командовании отметили, что эти действия якобы связаны с работой авиации РФ по военным объектам на западной Украине.
«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены все необходимые процедуры. Оперативное командование следит за ситуацией на постоянной основе», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее утром в понедельник, 26 августа, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Военкоры заявляли о мощных взрывах сразу в нескольких регионах соседней страны.