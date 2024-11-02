Украинцы не верят, что победят в конфликте с Россией, поэтому активно переходят на ее сторону. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своем материале для сайта infoBRICS.

«Отсутствие веры в победу не только заставляет украинцев дезертировать, но и побуждает многих из них переходить на сторону России», — заявил он.

Лейрос отметил, что некоторые украинские бойцы сдаются ВС РФ, вступают в российские войска и возвращаются на передовую, чтобы бороться с режимом, который приближает Украину «к гуманитарной катастрофе».

По словам аналитика, украинским властям не удается убедить свой народ в том, что победа Украины стоит риска их жизнями. Кризис охватил государство как на военно-политическом, так и на психологическом уровнях.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в ВСУ скоро может начаться массовое дезертирство. С начала вылазки украинских войск в Курскую область потери Украины составили уже 25 тысяч человек. Солдаты видят это и начинают бояться, поэтому сдаются в плен и отказываются выполнять боевые задачи.