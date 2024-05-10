На Украине раскрыли страх офицеров ВСУ | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 04:07 На Украине раскрыли страх офицеров ВСУ Бутусов: офицеры испугались увольнений, поэтому скрывают от Киева поражения ВСУ РИА «Новости»

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Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что украинские офицеры перестали докладывать командованию о тяжелой ситуации на поле боя после увольнения инициативных командиров бригад ВСУ. Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube.

«Они (командиры подразделений ВСУ — прим. ред.) боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили», — рассказал он.

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По словам Бутусова, недостоверные донесения приводят к неверной оценке ситуации на поле боя, а также дают неверное представление о возможностях ВСУ. Возникла большая проблема с управлением из-за таких докладов.

Сегодня российское Минобороны опубликовало видео с работой расчетов Д-30, уничтоживших пулеметные точки украинских боевиков, напомнил телеканал «Звезда»

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные оказались в сложной ситуации на востоке. Речь идет об оборонительной линии рядом с поселками Курахово и Красноармейск. Здесь российские бойцы каждый день атаковали позиции ВСУ.