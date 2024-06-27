Военный армии США в отставке Скотт Бенетт отправился в Белгород, где фиксировал обстрелы мирных жителей со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом он сам рассказал РИА «Новости» .

В Белгороде мужчина пробыл несколько дней, в том числе 22 июня. Именно в этот день в городе каждые 20 минут работала воздушная тревога и система противовоздушной обороны. Происходящее в российском регионе Бенетт снимал на камеру.

«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений», — высказался он.

Американец собирается показать конгрессу США, как боевики ВСУ обстреливают школы, детские сады и жилые кварталы. Он подчеркнул, что является офицером, поэтому донести до людей правду — его прямая обязанность.

Накануне ВСУ ударили дронами населенные пункты Шамино и Новую Таволжанку в Белгородской области. Пострадавших нет, но в Шамине сгорели две машины.