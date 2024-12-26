Оценку повреждений начали проводить во всех приграничных пунктах Курской области

Хуснуллин: в Курской области начали оценивать повреждения от действий ВСУ

Специалисты оценивают повреждения, нанесенные украинскими боевиками в курском приграничье. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, сообщило РИА «Новости» .

Для восстановления всех пострадавших от ВСУ населенных пунктов подготовят проектно-сметную документацию. Хуснуллин добавил, что в некоторых поселках пока нет возможности оценить повреждения, поэтому это сделают позже.

«Где есть возможность, например, те приграничные, которые есть в зоне соприкосновения, там уже работу ведем», — подчеркнул он.

По его словам, от действий ВСУ пострадала относительно небольшая территория. Правительство планирует выполнить основные восстановительные работы за год-два, добавил вице-премьер.

Ранее украинские боевики выпустили по Льгову ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS. Жертвами обстрела стали четыре местных жителя, еще пятеро получили ранения.