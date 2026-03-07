Группировка войск «Север» уничтожила в Сумской области колонну с живой силой ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Жители Белополья сообщали, что через город проследовала колонна техники с живой силой противника», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на технических остановках несколько военных пытались расплатиться с местными долларами. Бойцы «Севера» уничтожили большую часть националистов.

Оставшиеся в живых попытались пробраться в лес восточнее Нескучного на позиции 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Ранее военный Геннадий Дорошев рассказал, что ВСУ прятали технику в церквях, школах и пожарных депо, и там же размещали командные пункты.