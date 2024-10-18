Отряд «БАРС-Белгород» ликвидировал БПЛА Баба-Яга» в Шебекинском районе

Отряд «БАРС-Белгород» выследил и сбил украинский беспилотник «Баба-Яга» между селами Архангельское и Муром в Шебекинском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что отряд начали создавать полтора месяца назад, и добровольцы уже продемонстрировали свою эффективную работу. Глава региона подчеркнул, что они постоянно взаимодействуют с оборонным ведомством, в том числе и по вопросам с БПЛА.

Гладков призвал местных жителей обращаться в экстренные службы в случае обнаружения дронов. Необходимо пережать адрес и направление полета беспилотника, добавил он.

«Будьте внимательны, осторожны, если заметили БПЛА, сразу перейдите в укрытие. Берегите себя», — подчеркнул губернатор.

Ранее он опроверг информацию о том, что в регион зашла группа украинских диверсантов. По его словам, находящийся на границе с Украиной населенный пункт Журавлевка по-прежнему находится под контролем ВС России.