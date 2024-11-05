«Отправлю в Курахово». Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики

Военный конструктор Порядин заявил, что ему угрожают переводом в штурмовики

Военный конструктор Иван Порядин с позывным Механик заявил, что командование угрожает ему физическими повреждениями и переводом в штурмовики. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

В настоящее время мужчина проходит службу в 102-м полку, офицерский состав которого пытается воздействовать на военнослужащего такими мерами.

«От комбата звучали такие слова: поубиваю, изобью до синяков палками, посажу в БМП с заваренными люками и отправлю штурмовать Курахово. Согласитесь, не очень адекватное отношение командования», — сказал он.

Механик добавил, что ряд его подчиненных уже перевели в другие подразделения из бригады изобретателей.

Ранее стало известно о смерти экс-главы подразделения воздушной разведки Донецкой Народной Республики Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин после того, как его перевели в штурмовое подразделение.