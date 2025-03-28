Отправившегося на СВО из колонии россиянина задержали после обмена пленными

Отправившийся на СВО из колонии россиянин попал в плен, но его освободили при обмене. Однако после этого мужчину оставили в аэропорту без денег и необходимых документов, сообщила Daily Storm его супруга Татьяна.

В зону боевых действий житель Урала, отбывавший наказание за разбойное нападение, отправился вскоре после начала спецоперации. Под Артемовском его взяли в плен.

Чтобы вызволить мужа, Татьяна стала обращаться за помощью к омбудсменам. Тогда с ней на связь вышел человек, представившийся украинским правоохранителем, и предложил перевести ему восемь тысяч рублей, чтобы пленного вернули скорее. Женщина перевела деньги, однако желаемого результата не получила. Напротив, мужчина стал ее шантажировать.

Позже сам военный вышел на связь, а Татьяну на тот момент предупредили, что она могла столкнуться с мошенниками. Через короткий срок супруга женщины обменяли, но, по его словам, оставили в аэропорту без денежных средств и документов об окончании службы. Не зная, как добраться домой, он обратился в городской Дом офицеров, после чего пропал.

Татьяна рассказала, что требования мужа предоставить ему документы не понравились местному командиру, и военного задержали по подозрению в сотрудничестве с Украиной. Его отпустили только спустя месяц, когда Татьяна обратилась в прокуратуру и ФСБ.

Ранее стало известно, что боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина. Он два дня выдавал себя за другого человека перед тем, как ВС России взяли его в плен.