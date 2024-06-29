Отправили «на мясо». Пятеро мобилизованных солдат ВСУ сдались в плен
Солдаты ВСУ массово сдались в плен в ДНР
Пятеро украинских военнослужащих 110-й бригады ВСУ отказались от продолжения боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР.
«Военнослужащие третьего батальона 110-й бригады ВСУ, отправленные своим командованием „на мясо“, сдались в плен», — сообщили авторы публикации.
Украинских боевиков «приняли» бойцы 1-й гвардейской Славянской бригады. По словам пленных, их насильно мобилизовали и бросили «на убой». Единственным шансом выжить оказалась добровольная сдача оружия.
Ранее шесть батальонов Вооруженных сил Украины решили не выполнять выполнять боевое задание. Об этом рассказал бывший внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович*.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.