«Не пошли на помощь». Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевое задание

Арестович: шесть украинских батальонов отказались от выполнения боевой задачи

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Шесть украинских батальонов отказались выполнять боевое задание, рассказал бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Его слова привел Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Один батальон устоял — понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», — сообщил Арестович* украинскому журналисту Василию Голованову.

Когда и на каком участке боестолкновения это происходило, он не уточнил.

По словам экс-советника офиса украинского президента, это не единичный случай — бойцы ВСУ просто «теряют лояльность». Он подчеркнул, что не стоит записывать их в «трусы, уклонисты, негодяи».

Ранее пленный украинский солдат рассказал, что командование плохо относится к мобилизованным.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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