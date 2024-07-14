«Отличное попадание». Расчет и точку взлета БПЛА ВСУ уничтожили одним снарядом

МО: расчет «Нона-К» уничтожил точку взлета и расчет БПЛА ВСУ с первого выстрела

Артиллеристы группировки войск «Запад» буксируемого оружия «Нона-К» разнесли расчет и точку взлета украинских беспилотников. Об этом сообщил командир орудия с позывным Макарыч представителям пресс-службы Минобороны России.

«Отличное попадание, с первого выстрела!» — отметил он.

В ведомстве уточнили, что бойцы мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии по полученным сведениям нашей разведки продолжают атаковать огневые позиции, военные объекты и боевую технику противника

Расчеты «Нона-К» работают более активно при продвижении наших штурмовиков, обеспечивая им поддержку огнем. Командир пояснил, что иногда за сутки выпускали больше 90 снарядов.

Он подчеркнул, что служба МТО вовремя доставляет военным боеприпасы, бронезащиту и продовольствие.

Ранее над Брянской областью средства ПВО сбили украинский дрон. В результате атаки никто не пострадал, обошлось без разрушений.