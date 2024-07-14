Военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Почепского района Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он отметил, что украинские боевики с помощью БПЛА пытались совершить террористическую атаку. По его словам, из-за падения осколков дрона ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — указал губернатор.

Богомаз также поблагодарил военных за проделанную работу и защиту региона.

В ночь на 13 июля над территорией России системы ПВО сбили четыре дрона. Два украинских БПЛА военные уничтожили над Ростовской областью, по одному аппарату нейтрализовали под Белгородом и Курском. Из-за рухнувших осколков никто не пострадал, указали в Минобороны.