Открытый урок ко Дню сухопутных войск провели в Химках

В школе «Перспектива» в Химках провели открытый урок, посвященный Дню Сухопутных войск Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

В мероприятии приняли участие ученики, их родители и педагоги, а также почетные гости.

«Сухопутные войска — это становой хребет нашей армии, основа обороны страны. На их плечах лежит основная тяжесть по защите наших рубежей. Рассказывать об их истории и подвигах — значит воспитывать в нашей молодежи чувство гордости за свою страну, за ее армию. Важно, чтобы каждый школьник знал, благодаря кому мы можем спокойно жить, учиться и строить планы на будущее», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Участникам мероприятия представили исторический экскурс о роли сухопутных сил в ключевых сражениях за свободу России. Особое внимание уделили современным специалистам — пехотинцам, танкистам, артиллеристам, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Ветеран боевых действий Александр Грошев поблагодарил школьников и педагогов за активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Он особо отметил важность поддержки тыла для успешного выполнения боевых задач.

«Сегодня, пока бойцы Сухопутных войск защищают интересы нашей страны, мы здесь, в тылу, стараемся сделать все возможное, чтобы им помочь. В Химках за время спецоперации уже собрали и передали более 600 тонн гуманитарных грузов. Наши волонтеры и просто неравнодушные жители шьют теплую одежду, плетут маскировочные сети, помогают в восстановлении раненым. Это наш общий вклад в общую Победу», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Депутат Николай Томашов добавил, что в рамках патриотической программы регулярно проводятся мастер-классы встречи с участниками СВО и культурные мероприятия. Эта системная работа способствует укреплению общественного единства и формированию осознанной гражданской позиции у молодежи.