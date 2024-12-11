Открытый урок ко Дню памяти журналистов пройдет в Химках 13 декабря

Антон Волошин вырос в Химках. Он и его коллега Игорь Корнелюк погибли 17 июня 2014 года под Луганском во время выполнения задания редакции. Журналисты снимали эвакуацию местных, когда попали под обстрел миномета. Посмертно военкоров президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества «За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга».

«Память о таких людях, как Антон, помогает воспитывать в молодежи чувство патриотизма, ответственности и преданности своему делу», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Память о героях имеет важное значение в воспитании молодежи. Мероприятие проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

«Истории таких людей учат молодежь быть ответственными, любить свою Родину и быть готовыми защищать ее. В условиях специальной военной операции патриотическое воспитание приобретает особую значимость. Примеры мужества и героизма вдохновляют молодежь на служение своей стране, на развитие внутренней силы и стойкости», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие проведут 13 декабря в 13:25 по адресу: улица Кирова, дом № 11А.