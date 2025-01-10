Открытое горение ликвидировали на заводе в Ростовской области после атаки БПЛА

Открытое горение ликвидировали на промышленном предприятии в селе Крым после атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

По его словам, площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров. Конструкции проливают, чтобы избежать повторного возгорания.

Кроме того, в селе Чалтырь полностью ликвидировали пожар в частном доме, при котором пострадали и припаркованные рядом автомобили. По оперативной информации, обошлось без жертв.

Всего силы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионом 16 вражеских БПЛА.

По данным Министерства обороны, в общей сложности удалось перехватить и уничтожить 40 дронов противника — еще 10 над Азовским морем, по четыре над Курской и Воронежской областями, три над Брянской, один над Белгородской и два над Краснодарским краем.