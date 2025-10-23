Открытие сезона Единой школьной лиги прошло в Можайском округе

Команды из Можайска впервые присоединились к проекту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Торжественное открытие сезона состоялось в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Арсенал».

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поприветствовал спортсменов и педагогов, подчеркнув значимость события для развития школьного спорта. Почетный гость — ветеран СВО, кавалер медали Суворова Роман Гомыляев — пожелал участникам Школьной лиги не только спортивных побед, но и силы духа, мужества и упорства в достижении целей.

После официальной части состоялась жеребьевка, которую провели Денис Мордвинцев и Роман Гомыляев. Они определили порядок выступления команд во всех видах спорта предстоящего сезона.

Первым испытанием для юных спортсменов станут соревнования по баскетболу 3×3 среди юношей. Почетные гости оставили свои пожелания на мячах, которые вручат командам-победителям. Школьников также ждут состязания по волейболу, шахматам и футзалу.

За победу в Школьной лиге будут бороться сборные восьми образовательных учреждений округа: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, гимназия № 4, а также школы «Гармония», «Лидер», «Перспектива» и «Созвездие Вента». Лучшие команды представят муниципалитет на региональном уровне.