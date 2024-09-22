«Мы будем биться». Куряне массово отказывались от эвакуации, чтобы защитить дома

Многие живущие в Курской области мужчины отказывались эвакуироваться и заявляли о готовности защищать свои дома от боевиков ВСУ, напавших на регион. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев.

Он признался, что его впечатлила решительность жителей Глушковского района.

«Они все очень по-боевому [настроены]. В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный», — отметил волонтер.

По его словам, жители Курской области часто отказывались уезжать, чтобы не оставлять скот. От эвакуации также отказывались пожилые люди, но волонтеры убеждали их переместиться в более безопасное место, добавил Киосев.

Ранее российский сверхзвуковой истребитель Су-34 атаковал украинских боевиков в приграничных районах Курской области с помощью авиационных бомб. Минобороны опубликовало видеозапись с ударом по военнослужащим ВСУ и их технике.