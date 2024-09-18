Отказ НАТО воспринимать всерьез слова Путина назвали недальновидным
Песков назвал недальновидным отказ НАТО принять во внимание слова Путина
Решение генсека НАТО Йенса Столтенберга не принимать во внимание слова президента Владимира Путина является недальновидным. Об этом Ura.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля связал позицию Североатлантического альянса со скорым уходом Столтенберга с его должности.
«Показное желание не принимать серьезно во внимание заявление российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный», — подчеркнул Песков.
Когда генсек НАТО покинет свой пост, ему не придется нести ответственность за собственные слова. Однако позиция альянса остается чрезвычайно опасной и провокационной, добавил пресс-секретарь.
Столтенберг заявил, что не считает переходом красной линии разрешение на удары по России дальнобойным западным оружием. Использование таких ракет ВСУ не втянет НАТО в конфликт, считает генсек.