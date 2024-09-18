Отказ НАТО воспринимать всерьез слова Путина назвали недальновидным

Решение генсека НАТО Йенса Столтенберга не принимать во внимание слова президента Владимира Путина является недальновидным. Об этом Ura.ru сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля связал позицию Североатлантического альянса со скорым уходом Столтенберга с его должности.

«Показное желание не принимать серьезно во внимание заявление российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный», — подчеркнул Песков.

Когда генсек НАТО покинет свой пост, ему не придется нести ответственность за собственные слова. Однако позиция альянса остается чрезвычайно опасной и провокационной, добавил пресс-секретарь.

Столтенберг заявил, что не считает переходом красной линии разрешение на удары по России дальнобойным западным оружием. Использование таких ракет ВСУ не втянет НАТО в конфликт, считает генсек.