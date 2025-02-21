«Отечественное ноу-хау». Что такое барражирующий боеприпас?

Барражирующие боеприпасы — это отечественное ноу-хау. Их используют в глубоком тылу врага, рассказал 360.ru экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Минобороны опубликовало новое видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Разведчики обнаружили вражеский танк на огневой позиции и ликвидировали прямым попаданием барражирующего боеприпаса. Укрыться от такого удара практически невозможно.

«Он барражирует на большой высоте, там очень большая боевая часть — заряд взрывчатого вещества. Недавно были приведены статистические данные на международной военной выставке в Арабских Эмиратах. Этими боеприпасами уничтожили бронированной техники на четыре миллиона долларов. Они постоянно используются для уничтожения целей в глубоком тылу противника. Это классная штука, отечественное ноу-хау», — рассказал Луговой.

Он объяснил, что боеприпас имеет крылья в виде крестов.

«В хорошую погоду это очень эффективный метод. Украинцы пытаются внедрить FPV-дроны, которые на высоте их пытаются уничтожить, но все-таки стоимость этого изделия не такая высокая», — отметил экс-командир.

Ранее Луговой рассказал об украинских БПЛА, произведенных в кустарных условиях. Самое страшное в таких устройствах — их цена и эффективность.