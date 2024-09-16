Отдельную страницу для жителей Белгородской области запустили на «Госуслугах»
«Госуслуги» запустили страницу по поддержке для жителей Белгородской области
«Госуслуги» запустили специальную страницу для жителей Белгородской области, на которой будут доступны меры поддержки и сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
«„Госуслуги“ запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области», — указали в министерстве.
С помощью страницы пострадавшие смогут сообщать о том, какая гуманитарная помощь им нужна. Для сбора данных создали специальную форму, в ней можно перечислить необходимые лекарства или оставить заявку по транспорту или жилью.
На «Госуслугах» жители Белгородской области могут оформить разные выплаты. А для тех, кто хочет оказать помощь соотечественникам, там разместили реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования.
Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских боевиков. Утром 16 сентября в результате очередного удара пострадали восемь человек.