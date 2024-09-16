Отдельную страницу для жителей Белгородской области запустили на «Госуслугах»

«Госуслуги» запустили специальную страницу для жителей Белгородской области, на которой будут доступны меры поддержки и сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры .

«„Госуслуги“ запускают страницу, где собраны все меры поддержки, полезная информация и сервисы для жителей Белгородской области», — указали в министерстве.

С помощью страницы пострадавшие смогут сообщать о том, какая гуманитарная помощь им нужна. Для сбора данных создали специальную форму, в ней можно перечислить необходимые лекарства или оставить заявку по транспорту или жилью.

На «Госуслугах» жители Белгородской области могут оформить разные выплаты. А для тех, кто хочет оказать помощь соотечественникам, там разместили реквизиты проверенного фонда, принимающего пожертвования.

Белгородская область регулярно подвергается атакам украинских боевиков. Утром 16 сентября в результате очередного удара пострадали восемь человек.