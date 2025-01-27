Отделение Союза пенсионеров в Лобне наградили денежным сертификатом

Итоги деятельности общественных организаций за 2024 год подвели в городском округе. Лучшие из них получили награды.

Глава муниципалитета Анна Кротова вручила денежный сертификат на 50 тысяч рублей местному отделению Союза пенсионеров России. Такой награды организация удостоилась за активную жизненную позицию и вклад в развитие местного сообщества.

Глава отделения Зоя Гаврилина рассказала, что на полученные средства сообщество приобрело новый компьютер и принтер, так как для более эффективной работы нужно было обновить технику. Оборудование уже установлено и работает в офисе организации.

Отделение Союза пенсионеров в Лобне объединяет активных жителей в возрасте старше 55 лет. Они занимаются общественной работой, в том числе поддерживают участников военной операции. Деятельность организации направлена на вовлечение пенсионеров в социальную жизнь города.