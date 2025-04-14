Отделение медико-психологической реабилитации бойцов СВО открыли в Дубне

Все условия для комплексного и поэтапного восстановления военнослужащих созданы на территории медико-санитарной части № 9. Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова побывала в новом отделении и оценила его работу.

Медики используют для помощи участникам СВО не только стандартные методы. В отделении есть кабинеты лечения боли, психологической и социальной поддержки и даже палаты семейного счастья. Руководитель ФМБА России высоко оценила такой подход и назвала его правильным опытом.

Вероника Скворцова отметила, что с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Под его потребности формируют индивидуальные наборы средств реабилитации, чтобы человек мог разрабатывать двигательные навыки, тренировать память, внимание, скорость реакции, снижать психоэмоциональное напряжение.

Сейчас в стенах медико-санитарной части проходят реабилитацию около 50 участников СВО. Новое отделение рассчитано на 26 коек.

«Уже проделана колоссальная работа. Медики творят чудеса и возвращают к жизни наших бойцов», — поблагодарил врачей глава Дубны Максим Тихомиров.

Финальной точкой открытия стало символическое зажжение Маяка Победы.