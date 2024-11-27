Отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в Подольске

В Подольске помогают более чем тысяче близких участников специальной военной операции. Недавно открылся филиал фонда «Защитники Отечества», где можно получить подробную информацию по льготам и выплатам.

Помощь участникам СВО и их семьям — одна из ключевых задач в Подольске. В городе открылось отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Бойцы и члены их семей могут получить любую помощь по вопросам лечения, реабилитации, выплат и других социальных мер.

«Главное — обеспечить каждой семье заботу. Особое внимание, конечно, уделяем мерам социальной поддержки детей наших героев. Уже сегодня организованы бесплатные места в детских садах, бесплатное питание для школьников, бесплатные кружки и секции для дошкольников и школьников, организация отдыха в оздоровительных лагерях», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Волонтеры собирают продуктовые наборы и решают бытовые задачи. В округе открыты 17 пунктов сбора гуманитарной помощи. Круглосуточно работает чат. Профильные специалисты фиксируют все обращения. Заявку также можно оставить по телефону: 8 (496) 757-77-71.

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