Отделение Ассоциации ветеранов СВО создали в Жуковском

Ассоциация создана по инициативе президента России Владимира Путина. Организация объединила участников спецоперации, которые занимаются помощью семьям военнослужащих и бойцам, вернувшимся с фронта.

Отделение ассоциации в Жуковском возглавил депутат местного совета, участник специальной военной операции Денис Козлов. Вместе с коллегами из других муниципалитетов Подмосковья на днях он принял участие во встрече с губернатором региона Андреем Воробьевым. На мероприятии обсуждались вопросы поддержки участников СВО и их семей.

В задачи Ассоциации также входит организация патриотических мероприятий, помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи нашим бойцам.

Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Жуковском располагается по адресу: улица Гагарина, дом 2, третий этаж, 304 кабинет. Телефон: +7 916 110-09-39.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что внимание и помощь ветеранам СВО — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте.