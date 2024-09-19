Отбросил гранату как мячик. Видео с раненым российским бойцом наделало шуму в Сети

В Сети появилось видео, как раненый боец ВС РФ отбросил от себя гранату ВСУ

Видео, на котором, предположительно, российский солдат отбрасывает от себя гранату, сброшенную с дрона ВСУ, опубликовали на YouTube-канале Dimabong Times. Запись продолжают широко обсуждать пользователи.

На видео российский военный, получивший ранение в ногу, лежит на земле в ожидании помощи. В этот момент к нему подлетел беспилотник ВСУ и сбросил на солдата гранату.

Тогда военный взял в руки боеприпас и отбросил его, граната взорвалась в метре от него.

Автор публикации назвал военнослужащего героем, отметив, что он отбросил гранату как мячик.

В комментариях в Сети иностранные пользователи выражают удивление невозмутимостью и смелостью солдата.

Ранее российский сержант Сергей Куренев в ходе боевых действий скрытно атаковал военных Вооруженных сил Украины. Солдат получил координаты расположения резервов ВСУ, переместил боевую машину РСЗО и уничтожил противника.