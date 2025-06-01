Рисковали жизнями. На видео попали иркутские мужчины, закидывающие БПЛА камнями

Смелые жители Иркутской области забросали камнями беспилотники, которые неожиданно вылетели из фуры. Видео с отважными мужчинами опубликовал Telegram-канал Mash .

На кадрах видно, как иркутяне забрались на фуру и закидывали БПЛА камнями.

«Все, рябята, давай», — крикнул с грузовика один из смельчаков.

На фуру забрались двое, а остальные подавали им булыжники. Тяжелые камни удавалось забрасывать на фуру порой не с первой попытки. Полученные «снаряды» мужчины кидали с высоты грузовика на беспилотники.

Военный корреспондент Даниил Безсонов предложил наградить иркутян за отвагу.

«Конечно они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили», — подчеркнул он.

Безсонов назвал их красавчиками и отметил, что смельчаки рисковали жизнями, чтобы уничтожить беспилотники.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что БПЛА вылетали из фуры. По его словам, целью дронов была военная часть в поселке Средний. Глава региона добавил, что один из аппаратов сбросил взрывчатку на старое здание в Новомальтинске.