«От вашего имени?» Журналист призвал американцев задуматься после обстрела ВСУ Таганрога

После украинской атаки Таганрога ракетами из США простым американцам стоит подумать, поддерживают ли они эти обстрелы России. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X.
Боуз прикрепил к своему сообщению фрагмент выступления президента США Джо Байдена, написав, что поставленные Украине этим «позорищем» ракеты использовали для ударов по российским городам.
«Теперь это аэродром в Таганроге. Что думают об этом простые американцы? Вы поддерживаете это безумство? Эти обстрелы делаются от вашего имени?» — журналист призвал американцев задуматься.
Ранее стало известно, что во время атаки ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге пострадали несколько человек. Также повреждения получили здания на технической территории аэродрома.
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