От транспортного до подоходного. Бойцов СВО предложили полностью освободить от налогов

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал освободить участников СВО от всех налогов. Об инициативе политика сообщили 360.ru представители партии.

Накануне Минфин объявил о планах внести поправки в Налоговый кодекс, которые освободят участников спецоперации и их семьи от транспортного и земельного налогов.

Миронов всесторонне поддержал эту инициативу. По его мнению, работу правительства по обеспечению льготами военных нужно систематизировать.

Он напомнил, что в марте 2023 года СРЗП предложила проект федерального стандарта льгот для участников СВО, в который входило освобождение от транспортного, имущественных и подоходного налогов. Тогда на инициативу не отреагировали.