От транспортного до подоходного. Бойцов СВО предложили полностью освободить от налогов
Миронов призвал освободить участников СВО от всех налогов
Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал освободить участников СВО от всех налогов. Об инициативе политика сообщили 360.ru представители партии.
Накануне Минфин объявил о планах внести поправки в Налоговый кодекс, которые освободят участников спецоперации и их семьи от транспортного и земельного налогов.
Миронов всесторонне поддержал эту инициативу. По его мнению, работу правительства по обеспечению льготами военных нужно систематизировать.
Он напомнил, что в марте 2023 года СРЗП предложила проект федерального стандарта льгот для участников СВО, в который входило освобождение от транспортного, имущественных и подоходного налогов. Тогда на инициативу не отреагировали.
Спустя полтора года вышло решение по налогу на имущество. Но почему-то кроме земельных участков, и только теперь этот косяк хотят исправить, да и то ограничив льготу шестью сотками. А если у человека 12 соток — он что, олигарх? Что за крохоборство?!
Сергей Миронов
Он отметил, что СРЗП еще в апреле 2023 года отправила в правительство на рассмотрение законопроект об освобождении бойцов спецоперации от транспортного налога.
«Год назад при утверждении в Думе кандидатуры премьера я повторил это предложение. Наконец лед тронулся», — сказал парламентарий.
Также Миронов напомнил, что президент Владимир Путин поручил создать общие правила оказания региональной помощи военным и их родственникам.
Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» призвали предоставить родственникам участников ВОВ дополнительный отпуск. Лидер фракции Миронов напомнил, что по данным Минобороны, в живых осталось всего семь тысяч ветеранов, их возраст превышает 90 лет. Пенсионерам необходима забота близких.