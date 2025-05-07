Родным ветеранов ВОВ предложили давать дополнительный отпуск

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» призвали предоставить дополнительный отпуск родственникам участников Великой Отечественной войны. Председатель СРЗП Сергей Миронов уже внес предложение на рассмотрение Госдумы. Документ поступил в распоряжение 360.ru.

«Предлагаю предоставить работникам ежегодный дополнительный 10-дневный отпуск для ухода за родственниками — ветеранами Великой Отечественной войны при наличии родства до шестой степени включительно», — заявил Миронов.

По словам лидера партии, отпуск должны предоставлять по письменному заявлению сотрудника. Работодатель будет обязан его принять.

Он напомнил, что, по данным оборонного министерства, в живых осталось всего семь тысяч ветеранов-фронтовиков. Их возраст превышает 90 лет, пенсионерам нужны забота и постоянный уход со стороны родственников и государства.

«Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, заботы о старшем поколении, сыгравшем решающую роль в защите Отечества в годы ВОВ», — отметил глава СРЗП.

По мнению Миронова, закон поможет людям выполнить свой гражданский и моральный долг перед ветеранами. Это укрепит связь между поколениями и сплотит общество. Также инициатива поспособствует развитию корпоративной социальной ответственности.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к пенсии в мае. Размер доплаты — 80 тысяч рублей.