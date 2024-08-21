От осколков после обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали четыре дома

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ от осколков пострадали четыре частных дома

Средства ПВО ночью сбили над Белгородской областью несколько воздушных целей, в результате падения осколков повреждения получили четыре частных дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Всего же за сутки область атаковали более 100 снарядами и 40 БПЛА, добавил он.

Также, по словам Гладкова, в результате обстрела со стороны ВСУ 21 августа в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в частном доме оказались выбиты окна, посечены ворота и одна хозпостройка. В селе Коновалово Волоконовского района специалисты после обстрела фиксировали повреждения на линии электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам, добавил губернатор.

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