Обломки сбитой ракеты ВСУ вызвали пожар в Ростовской области

Упавшие ночью обломки сбитой украинской ракеты вызвали пожар на пустыре в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Возгорание сухой травы оперативно потушили прибывшие на место сотрудники МЧС, рассказал Голубев. Также он сообщил, что из-за взрывной волны в нескольких частных домах в Новошахтинске выбило стекла и двери.

Специалисты районной администрации в течение дня определят нанесенный ущерб, чтобы впоследствии помочь жителям восстановить поврежденное имущество.

Над Ростовской областью два украинских беспилотника ликвидировали 18 августа. Обломки тогда попали в склад с дизельным топливом, после чего начался пожар.

Кроме того, в небе над Брянской областью и под Калугой средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ. О разрушениях на земле власти регионов не сообщали.