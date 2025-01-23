В России собираются запретить фото- и видеосъемку работы объектов противовоздушной обороны. За нарушение будет грозить административная ответственность. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с 360.ru подчеркнул, что такая мера необходима.

«Прежде всего, мы выполняем задачи в формате специальной военной операции. Вооруженные силы Украины постоянно пытаются нанести удар по гражданской инфраструктуре в глубине России. И пресекают в основном все эти действия системы ПВО», — напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях работу таких комплексов можно отнести к секретной, ведь они обеспечивают безопасность граждан и инфраструктуры.

«И сегодня спокойно кто-то снимает подходы, кто-то снимает кадры работы, выкладывает в сеть. Это же, извините, на грани вообще сохранение государственной тайны», — сказал он.

По словам военного эксперта, необходимо полностью исключить публичное обсуждение работы системы ПВО.

«Это режимные объекты, от которых зависят жизни людей», — добавил он.

В ночь на 14 января более 200 украинских беспилотников системы ПВО сбили над регионами России. ВСУ атаковали территории беспилотниками PD-2, «Бобер», «Лютый», UJ-22, а также использовали пять американских ракет ATACMS.