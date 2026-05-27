За период с 2022 по 2025 год удары украинских военных привели к гибели 35 медработников, еще 168 пострадали, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Об этом сообщил ТАСС .

«С 2022 года по 2025 год у нас атаковано 736 объектов здравоохранения. Вдумайтесь в эти цифры. 168 гражданских медицинских работников пострадало, 35 погибли», — сказал он на круглом столе «Военные преступления киевского режима: от свидетельств к приговору» в ходе I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза России.

В текущем году уже 56 медучреждений подверглись целенаправленным ударам ВСУ. В результате три медика погибли, 21 был ранен.

Ранее на форуме продемонстрировали образцы новых вооружений, включая зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель».