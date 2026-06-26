Лантратова встретила освобожденных из украинского плена бойцов

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова встретилась с военнослужащими ВС России, которых освободили из плена ВСУ. Обмен проходил на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии.

Всего России передали 160 бойцов. Их доставят на родину для лечения и реабилитации, а также окажут всю необходимую помощь. Обмен на белорусской границе проходил по формуле «160 на 160».

Лантратова назвала большой победой возвращение каждого военнослужащего.

«Их ждут семьи. Матери, жены, дети. Каждый человек, который оказался в плену, должен знать: о нем помнят. За него переживают. За него борются. Его ждут», — отметила она.