Освобождение Семеновки позволит ВС России надавить на ВСУ в Карловке | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 15:55 Освобождение Семеновки позволит ВС России надавить на ВСУ в Карловке Кимаковский: освобождение Семеновки позволит надавить на ВСУ в Карловке РИА «Новости»

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Освобождение населенного пункта Семеновка на Авдеевском направлении положительно повлияет на ситуацию в зоне СВО для российских военных и позволит усилить давление на боевиков ВСУ в Карловке. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он отметил, что город Карловка в будущем станет крупным очагом сопротивления в зоне спецоперации. По его словам, освобождение села Семеновка открывает возможность «кратно усилить огневое воздействие» на украинских военных и расширить плацдарм в этом районе. Кимаковский добавил, что вслед за Карловкой для ВС России откроются такие крупные города как Селидово и Покровск.

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Советник главы ДНР напомнил, что командование ВСУ сконцентрировало в этих двух населенных пунктах ключевые силы.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили Новобахмутовку в ДНР. Российские бойцы также отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ около сел Бердычи, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино и Новгородское.