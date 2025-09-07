Осужденный за расправы бывший российский сенатор пытался попасть на СВО

ТАСС: экс-сенатор Арашуков несколько раз подавал заявление об отправке на СВО

Бывший сенатор Рауф Арашуков не раз обращался в Минобороны России с просьбой отправить его в зону СВО, но каждый раз получал отказ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арашукова Эльмар Ализаде.

«Он подал первое заявление еще когда сидел в „Лефортово“. После этого он не раз еще предпринимал попытки заключить с Минобороны контракт. Арашуков даже писал обращение к президенту Владимиру Путину. Однако так и не получил согласия на свое участие в СВО», — сказал защитник.

По словам собеседника, проблема заключается в серьезных обвинениях, по которым был осужден Арашуков. У него есть судимость по статье «Создание преступной группы», а также приговор к пожизненному лишению свободы. В таких случаях заключенным обычно отказывают в контракте с Минобороны, отметил он.

Тридцатого января 2019 года Арашукова задержали прямо на закрытом заседании Совета Федерации. В тот же день арестовали и его отца, Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». На заседании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Мосгорсуд 27 декабря 2022 года вынес приговор, основываясь на решении присяжных заседателей. Их признали виновными в создании организованной преступной группы и организации убийств. Подсудимых приговорили к пожизненному заключению.

Они убили председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также их обвинили в хищении газа у «Газпрома» на сумму 4,4 миллиарда рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть факты хищения газа.

В октябре 2024 года стало известно, что Арашукова обвиняют в даче крупной взятки. Однако бывший сенатор был готов с помощью полиграфа доказать обратное. Его адвокат Эльмар Ализаде рассказал 360, что бывшему сенатору угрожали за то, что он отказался подписать документы с опровержением о пытках.