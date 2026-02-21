Осужденный за нападение на мурманского губернатора Чибиса погиб в ходе СВО

Александр Быданов, приговоренный к 13 годам колонии строгого режима за нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом родственники покойного сообщили на его странице во «ВКонтакте» .

Быданов погиб 4 января этого года во время выполнения боевой задачи.

Апатитский городской суд в октябре 2024 года признал его виновным в нападении на губернатора. Фигурант подкараулил главу региона после встречи с жителями Апатитов и напал с ножом.

Сам злоумышленник получил пулевое ранение в ногу. Позже он признался, что к преступлению его подтолкнули «голоса в голове».

Несмотря на покушение, Чибис выжил. В апреле того же года губернатора перевели из реанимации в хирургическое отделение. Глава Минздрава региона Дмитрий Панычев рассказал, что Чибиса удалось спасти благодаря его крепкому здоровью и профессионализму врачей. Глава региона полностью выздоровел и продолжил работать на занимаемой должности.