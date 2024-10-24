Покушавшийся на губернатора Чибиса проведет 13 лет в колонии

Суд Апатитов признал мужчину, покушавшегося на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Кроме того, он получил еще год ограничения свободы. За признание мужчины виновным выступили присяжные.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Когда губернатор вышел из дома культуры и направился к своей машине, на него напал мужчина и несколько раз ударил ножом. Нападавшего задержали на месте, он признался, что совершить преступление его убедили некие «голоса в голове».

Уже в конце апреля губернатор впервые после покушения встретился с жителями, а в августе рассказал президенту Владимиру Путину, что восстанавливается прямо на рабочем месте.