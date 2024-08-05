Осужденный за мошенничество бывший дагестанский чиновник вернулся из зоны СВО

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный за мошенничество, вернулся в республику из зоны проведения СВО. Об этом заявил глава Общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что Исаев во время отпуска встретился в Дагестане со своими близкими и друзьями.

«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку», — указал Хадулаев.

Ранее Исаева и ряд бывших чиновников обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. По версии следствия, злоумышленники присвоили 107,8 миллиона рублей. Фигурантов уголовного дела судили по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В феврале 2024 года Хадулаев сообщил, что экс-зампред правительства Дагестана находится в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что Исаев стал одним из первых бывших чиновников, которые отправились в зону боевых действий.