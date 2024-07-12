Осужденный за коррупцию генерал-тыловик попросил отправить его в зону СВО

Осужденный на 9,5 года колонии строгого режима с лишением звания по делу о коррупции бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий выразил намерение отправиться в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным источников издания, Драгомирецкий уже подал ходатайство на участие в специальной военной операции.
В марте 2023 года Драгомирецкого отправили под стражу решением Реутовского гарнизонного военного суда. Военного обвинили в получении взяток на сумму свыше 28 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий. Драгомирецкий частично признал свою вину, а глава Росгвардии Виктор Золотов принял решение отстранить генерала от должности и уволить его.