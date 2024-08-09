Осужденный по делу об убийстве Немцова отправился в зону СВО

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из тюрьмы и начал участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Он подписал контракт с Министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в СВО», — заявил собеседник журналистов.

Немцова застрелили в центре Москвы в 2015 году. По данным следствия, Эскерханов следил за политиком. Его приговорили к 14 годам колонии.

Ранее еще один осужденный захотел отправиться на СВО. Организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, находящийся во Владимирской колонии № 6, попросил направить его в зону спецоперации. Однако попасть туда у него мало шансов, потому что заключенный имеет сразу два гражданства — российское и немецкое. Это помешает арестанту заключить контракт с Минобороны РФ.