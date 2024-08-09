Осужденный по делу об убийстве Немцова отправился в зону СВО

РИА Новости: осужденный по делу Немцова Эскерханов помилован, отправился на СВО

Фото: Freepik

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освободился из тюрьмы и начал участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Он подписал контракт с Министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в СВО», — заявил собеседник журналистов.

Немцова застрелили в центре Москвы в 2015 году. По данным следствия, Эскерханов следил за политиком. Его приговорили к 14 годам колонии.

Ранее еще один осужденный захотел отправиться на СВО. Организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, находящийся во Владимирской колонии № 6, попросил направить его в зону спецоперации. Однако попасть туда у него мало шансов, потому что заключенный имеет сразу два гражданства — российское и немецкое. Это помешает арестанту заключить контракт с Минобороны РФ.

Паллиативные пациенты Подмосковья смогут получить медоборудование на дом

Юбилейная марка подмосковной парусной регаты оправится на МКС

Больше сказка, чем реальность. О чем новый российский сериал «Игры»

«Обещал сломать шею и вывезти в лес». Охранник ТЦ в Щелкове чуть не задушил ребенка

Фейк: в России объявят новую волну мобилизации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте