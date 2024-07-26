Организатор контрабанды кокаина Ковальчук попросился в зону СВО

Организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук через посольство РФ в Аргентине попросил направить его в зону специальной военной операции. Об этом сообщил сайт mk.ru .

По данным журналистов, Ковальчук сейчас находится во Владимирской колонии № 6 и там он столкнулся с трудностями. Ему запретили совершать телефонные звонки даже адвокату. Срок отбывания наказания мужчины составляет 18 лет. При этом арестант страдает от проблем со здоровьем, поэтому не уверен, что сможет дожить до выхода из тюрьмы.

Поэтому Ковальчук рассчитывает на отправку в зону спецоперации. Однако у него мало шансов попасть туда, потому что мужчина имеет два гражданства — российское и немецкое. Из-за этого арестант не сможет заключить контракт с Минобороны. В связи с этим заключенный пытается попасть на службу через частную военную компанию.

Ранее адвокат Александр Молохов заявил, что осужденный на четыре года за призывы к экстремизму бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков имеет возможность отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Юрист отметил, что Стрелков еще до возбуждения дела против него заявил о готовности пойти на службу.