Осужденный на 29 лет украинский командир рассказал о расстреле машины с гражданским

Командир украинской роты Сергей Таранюк, приговоренный к 29 годам тюрьмы за убийство мирных жителей в ДНР, рассказал, как расстрелял автомобиль с мирными людьми на блокпосту. Своей историей он поделился с РИА «Новости» .

«Если [автомобиль] не остановился, то по нему непосредственно откроется огонь», — заявил он.

Таранюк вспомнил случай, когда машина ехала и не реагировала на сигналы. По транспорту начали стрелять. Внутри авто был мирный житель.

Ранее пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, как руководство заставило его расстрелять российских военнопленных. Солдат отметил, что когда отказался это делать, ему пригрозили смертью. В итоге тот выполнил поручение. Также кураторы приказывали ему стрелять по пассажирскому поезду, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта.