Осужденный экс-чиновник ПФР Рыжков заключил контракт и находится на СВО

Осужденный за взятку экс-чиновник Пенсионного фонда России Сергей Рыжков участвует в специальной военной операции в составе добровольческого подразделения. Такая информация содержится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Согласно документам, мужчина заключил контракт с Министерством обороны России еще находясь на свободе. В 2023 году ему заменили неотбытую часть 10-летнего срока принудительными работами, а в 2024 году освободили условно-досрочно.

Адвокат Рыжкова Игорь Запоточный подтвердил нахождение своего подзащитного в зоне боевых действий. Он пояснил, что сейчас защита ходатайствует об освобождении Рыжкова от дополнительного наказания.

«Мы просим в связи с заключением контракта с Минобороны и нахождением Рыжкова в зоне СВО освободить его от дополнительного наказания в виде штрафа в 180 миллионов рублей, это предусмотрено законом», — рассказал Запоточный.

Он добавил, что исполнить такое наказание Рыжков не может ввиду чрезмерно высокой суммы.

Приставы взыскали денежные средства со счета, на который поступают выплаты Рыжкову как участнику спецоперации. Адвокат подчеркнул, производства должны были быть приостановлены на период нахождения в зоне СВО.

