Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу «Восток»

Экс-замгубернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, уже осужденному на 13 лет за мошенничество, предъявили новое обвинение в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным следствия, Лавленцев с подельниками с 2017 по 2019 год вывел через подконтрольные организации более 2,5 миллиарда рублей, выделенных на разработку проектно-сметной документации для трассы М-12 «Восток». Сам бывший чиновник не признает вину.

Ранее глава курской строительной фирмы получил четыре года по делу о растрате денег, выделенных на фортификационные сооружения. Бизнесмена обязали вернуть «Корпорации развития Курской области» более 150 миллионов рублей.