Осужденный бывший мэр Владивостока отправится на СВО

Осужденный по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев заключил контракт с Минобороны. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Руслан Омельченко.

«Могу сообщить, что мой доверитель подписал контракт с Минобороны России. Остальное — без комментариев», — сказал он.

Тверской суд Москвы в 2019 году назначил Пушкареву 15 лет колонии и оштрафовал на 500 миллионов рублей по приговору в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями и коррупции. Защита бывшего мэра пыталась оспорить приговор в Мосгорсуде, однако усилия не увенчались успехом.

Также суд во Владивостоке в июле 2022 года признал Пушкарева виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к пяти годам колонии. С учетом прежнего приговора общее наказание экс-мэра составило 15 лет и три месяца.

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