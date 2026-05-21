Осужденного за терроризм Балога обвинили в попытках поджечь машины Минобороны

Россиянин Дмитрий Балог, приговоренный к 25 годам за теракты и диверсии, пытался поджечь машины на территории воинских частей ПВО в столичном регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее мужчина, родившийся в Херсонской области, получил срок за поджоги релейных шкафов, оборудования операторов сотовой связи, автобусов полиции и гражданского автомобиля с патриотической символикой. В апреле 2023 года он сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и предложил содействие.

Кроме того, как сообщила ФСБ, Балог передал украинской стороне информацию о тех самых воинских частях и попытался проникнуть на их территорию, но ему не дали этого сделать. Первые пять лет из своего срока террорист проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Росфинмониторинг внес Балога в перечень террористов и экстремистов.

Ранее 50-летний россиянин, родившийся в Киеве, получил 21 год за организацию схронов с беспилотниками в Нижегородской области.