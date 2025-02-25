Литовского националиста Барткевичюса заочно арестовали

Литовского националиста Валдаса Барткевичюса*, оправдывавшего теракт в «Крокус Сити Холл» и осквернившего мемориал в Курской области, объявили в международный розыск и заочно арестовали. Об этом в ходе выступления на заседании в Совете Федерации сообщил глава отдела управления по расследованию военных преступлений, реабилитации нацизма и геноцида Главного следственного управления СК России Александр Пахтусов.
«В конце 2024 года за повреждение и осквернение воинского захоронения в селе Казачья Локня Курской области привлекли литовского националиста Валдаса Барткевичюса*, оправдывавшего террористический акт в зале „Крокус Сити Холл“», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Барткевичюса*, после того как он с сообщниками осквернил братскую могилу в Курской области. Мужчине выдвинули обвинение в реабилитации нацизма.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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