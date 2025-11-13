В Орле отразили налет беспилотников: что пережили жители города
Жители Орла рассказали об отражении атаки беспилотников над городом
Обломки сбитого беспилотника в Орле выглядели как звездный дождь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на рассказы очевидцев.
По словам местных жителей, части БПЛА упали на парковку рядом с жилыми домами. Несколько автомобилей получили повреждения. Также люди слышали серию взрывов — не менее пяти подряд. Сработала система противовоздушной обороны.
В городе объявили воздушную тревогу, жителей призвали уйти в укрытия.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале подтвердил данные об атаке. Он отметил, что в результате работы ПВО несколько вражеских объектов в воздухе уничтожили.
«Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет», — заявил он.
Ранее режим воздушной опасности ввели в Липецкой области.