В Орле отразили налет беспилотников: что пережили жители города

Обломки сбитого беспилотника в Орле выглядели как звездный дождь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на рассказы очевидцев.

По словам местных жителей, части БПЛА упали на парковку рядом с жилыми домами. Несколько автомобилей получили повреждения. Также люди слышали серию взрывов — не менее пяти подряд. Сработала система противовоздушной обороны.

В городе объявили воздушную тревогу, жителей призвали уйти в укрытия.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале подтвердил данные об атаке. Он отметил, что в результате работы ПВО несколько вражеских объектов в воздухе уничтожили.

«Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет», — заявил он.

Ранее режим воздушной опасности ввели в Липецкой области.